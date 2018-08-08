Ломаченко показал, как голыми руками забивает гвозди
8 августа, 2018, 11:53
Украинский боксер Василий Ломаченко продемонстрировал, как он голыми руками вбивает в бревно гвоздь
Видео чемпион мира изложил в Instagram.
В ролике Ломаченко берет в руку большой гвоздь и забивает его в деревянную колоду. Пользователи предполагают, что это обычный фокус в исполнении украинского боксера.
- Ломаченко вернется на ринг 1 декабря и встретится с победителем поединка между мексиканцем Раймундо Бельтраном и пуэрториканцем Хосе Педрасой.
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