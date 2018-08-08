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Ломаченко показал, как голыми руками забивает гвозди


фото: twitter
Украинский боксер Василий Ломаченко продемонстрировал, как он голыми руками вбивает в бревно гвоздь

Видео чемпион мира изложил в Instagram.

В ролике Ломаченко берет в руку большой гвоздь и забивает его в деревянную колоду. Пользователи предполагают, что это обычный фокус в исполнении украинского боксера.

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