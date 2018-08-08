Ломаченко показал, как голыми руками забивает гвозди

8 августа, 2018, 11:53

Украинский боксер Василий Ломаченко продемонстрировал, как он голыми руками вбивает в бревно гвоздь

Видео чемпион мира изложил в Instagram.

В ролике Ломаченко берет в руку большой гвоздь и забивает его в деревянную колоду. Пользователи предполагают, что это обычный фокус в исполнении украинского боксера.