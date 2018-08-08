Красиво жить не запретишь: в Днепре "Жигули" превратили в бассейн и устроили пенную вечеринку
8 августа, 2018, 12:40
На улицах Днепра заметили "Жигули" с обустроенной в багажнике ванной и отдыхающими
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Авто ездило по левому берегу города под громкую музыку. В багажнике была пенная ванна, зонт и под ней - двое отдыхающих.
Прохожих развлечение изрядно поразило. А, поскольку последние дни в Днепре жара достигает 40 градусов, многие сразу начали разыскивать авторов разработки, чтобы снять авто с бассейном для путешествий.
Тем не менее владелец ни с потенциальными заказчиками, ни с журналистами пока не общается. Говорит, сначала хочет довести "авто своей мечты" до идеала.
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