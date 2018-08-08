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Коррида по-николаевски: полицейские вместе с охотником укрощали бешеного быка


фото: поліція Миколаївщини
На Николаевщине взбешенный бык напал на своих хозяев и тем пришлось вызвать полицию, потому что они не могли справиться с животным самостоятельно

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевщины.

Событие произошло в Снигиревском районе 7 августа. В полицию позвонила женщина и сообщила, что на ее мужа и соседа напал домашний бык. Животное неожиданно начало поднимать хозяина на рога, а женщина скрылась в доме и ждала помощи.

На вызов прибыли двое полицейских, которые применили табельное оружие. Они выпустили 8 выстрелов, однако быка не удалось обезвредить. Животное продолжало крушить все и прорваться со двора.

Чтобы бык не напал на других жителей села, полицейские решили попросить помощи у местного охотника. Отмечается, что за несколько часов, на одиннадцатый меткий выстрел картечью, быка, весом более 800 кг, было обезврежено.

По результатам экспертизы установили, что бык был болен бешенством.

Пострадавшим мужчинам полицейские оказали неотложную помощь и вызвали медиков, раненые были госпитализированы и требовали оперативного вмешательства. Сейчас они находятся в больнице, их жизни уже ничего не угрожает.

 

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