Константину Меладзе запретили въезд в страны ЕС, - СМИ
8 августа, 2018, 16:23
Украинскому композитору и продюсеру Константину Меладзе запретили въезд в страны Европейского Союза до 2020 года из-за проблем с паспортом
Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на источник в Государственной миграционной службе Украины.
Отмечается, что Меладзе был задержан 6 августа венгерскими пограничниками при выезде из Закарпатской области и на въезде в Венгрию.
Композитор пытался переехать границу через пункт пропуска "Лужанка - Берегшурань".
Там его вернули в обратном направлении венгерские пограничники. Они забрали у Меладзе загранпаспорт из-за подозрения в подделке штампов в нем.
- Напомним, пограничники не пустили в Украину британца Грэма, который работал на российских пропагандистов.
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