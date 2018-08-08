Константину Меладзе запретили въезд в страны ЕС, - СМИ

8 августа, 2018, 16:23

Украинскому композитору и продюсеру Константину Меладзе запретили въезд в страны Европейского Союза до 2020 года из-за проблем с паспортом

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на источник в Государственной миграционной службе Украины.

Отмечается, что Меладзе был задержан 6 августа венгерскими пограничниками при выезде из Закарпатской области и на въезде в Венгрию.

Композитор пытался переехать границу через пункт пропуска "Лужанка - Берегшурань".

Там его вернули в обратном направлении венгерские пограничники. Они забрали у Меладзе загранпаспорт из-за подозрения в подделке штампов в нем.