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Константину Меладзе запретили въезд в страны ЕС, - СМИ


фото: hochu.ua
Украинскому композитору и продюсеру Константину Меладзе запретили въезд в страны Европейского Союза до 2020 года из-за проблем с паспортом

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на источник в Государственной миграционной службе Украины.

Отмечается, что Меладзе был задержан 6 августа венгерскими пограничниками при выезде из Закарпатской области и на въезде в Венгрию.

Композитор пытался переехать границу через пункт пропуска "Лужанка - Берегшурань".

Там его вернули в обратном направлении венгерские пограничники. Они забрали у Меладзе загранпаспорт из-за подозрения в подделке штампов в нем.

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