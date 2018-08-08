Командующий ядерными силами США назвал Россию и Китай недружественными странами

8 августа, 2018, 13:16

Глава Стратегического командования США генерал Джон Хайт заявил, что Россия и Китай не являются дружественными странами, поскольку они стремительно создают гиперзвуковое оружие, от которого у США пока нет защиты

Об этом Хайт заявил на Симпозиуме по ракетно-космической обороне в Хантсвилле, штат Алабама, передает "Голос Америки".

"Нельзя назвать их нашими друзьями, если они создают оружие, которое может уничтожить США. Поэтому нам нужно наращивать свой потенциал, чтобы иметь возможность для реагирования", - сказал Хайт.

Военный добавил, что Пентагон реализует около 10 программ, связанных с защитой от нового вида оружия.

"Мне всегда хотелось, чтобы мы начали работу над гиперзвуковым оружием 5 или 10 лет назад. Тогда нам не пришлось бы волноваться. Но мы этого не сделали, поэтому нам нужно активизироваться сейчас, что мы и делаем", - отметил Хайт.

Гиперзвуковым оружием называется ракета, способная двигаться со скоростью по меньшей мере в 5 раз больше скорости звука, то есть свыше 1,5 км/с. Хайт, который ранее называл Россию "значительной угрозой" для США, в 2018 году описал гипотетическое столкновение американских войск с гиперзвуковым оружием. Хотя в прошлом Хайт предупреждал о том, что Россия стремится иметь гиперзвуковое оружие, сейчас он также отмечает неспособность россиян превзойти армию США в боевой способности несмотря на заявления Путина о межконтинентальных ракетах.

"На своей мартовской пресс-конференции перед выборами Путин говорил о таких возможностях, как гиперзвуковое оружие, ядерные торпеды, ядерные крылатые ракеты и тому подобное. Но знаете что? Он пока не может понять, где находятся подводные лодки, не может вывести из строя 400 ракетных пусковых площадок в США, поэтому наши возможности по сдерживанию по прежнему не вызывают сомнений, являются непревзойденными, и мы способны доминировать и реагировать на любую угрозу. Мы являемся доминирующей военной державой на планете в каждом пространстве ведения боевых действий, и все это понимают", - заявил генерал.

В апреле 2108 года Пентагон заказал компании Lockheed Martin разработку гиперзвукового ударного вооружения для ВВС США на сумму $928 млн. По этому контракту компания осуществляет проектирование, конструкторские работы, интеграцию вооружения и материально-техническое обеспечение.