Хацкевич рассказал, доволен ли он ничьей со "Славией"

8 августа, 2018, 08:42

Главный тренер "Динамо" поделился впечатлениями от матча "Динамо" против "Славии" в Лиге чемпионов

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

"Сегодня на поле была как раз та игра, к которой мы готовились. Много борьбы, особенно на втором этаже, верховых передач. Начало было хорошим, мы контролировали мяч, о чем и договаривались с ребятами. Но когда мы отдавали мяч сопернику, слишком прижимались к своим воротам, в результате, опасность возникала после подборов и навесных передач в штрафную. Результат первого матча удовлетворителен", - сказал Хацкевич .