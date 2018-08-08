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Хацкевич рассказал, доволен ли он ничьей со "Славией"


фото: fcdynamo.kiev.ua
Главный тренер "Динамо" поделился впечатлениями от матча "Динамо" против "Славии" в Лиге чемпионов

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

"Сегодня на поле была как раз та игра, к которой мы готовились. Много борьбы, особенно на втором этаже, верховых передач. Начало было хорошим, мы контролировали мяч, о чем и договаривались с ребятами. Но когда мы отдавали мяч сопернику, слишком прижимались к своим воротам, в результате, опасность возникала после подборов и навесных передач в штрафную. Результат первого матча удовлетворителен", - сказал Хацкевич .

  • Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов в Праге завершился вничью 1:1, киевляне открыли счет на 82-й минуте усилиями Беньямина Вербича, однако не удержали победу и пропустили с пенальти в компенсированное арбитром время.
  • Повторный матч между "Динамо" и "Славией" состоится 14 августа в Киеве.
  • "Динамо", в случае победы над "Славией", сыграет в раунде плей-офф с победителем противостояния между бельгийским "Стандардом" и голландским "Аяксом".
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