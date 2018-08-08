Как выглядит медальный зачет ЧЕ по летним видам спорта

8 августа, 2018, 11:19

Сборная Украины вышла на шестое место медального зачета чемпионата Европы по летним видам спорта

После шести дней соревнований в активе украинцев 18 наград - 6 золотых, 8 серебряных и 2 бронзовые. Лидерство удерживает Россия, у которой 42 медали (20-12-10), вторая Великобритания - 36 (14-11-11), третья - Италия - 37 (8-11-18).

Объединенный чемпионат Европы проходит с 2 по 12 августа в Глазго и Берлине и включает в себя чемпионаты Европы по легкой атлетике, водным видам спорта, спортивной гимнастике, велоспорту, академической гребле, триатлону и гольфу.