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Как выглядит медальный зачет ЧЕ по летним видам спорта


фото: REUTERS
Сборная Украины вышла на шестое место медального зачета чемпионата Европы по летним видам спорта

После шести дней соревнований в активе украинцев 18 наград - 6 золотых, 8 серебряных и 2 бронзовые. Лидерство удерживает Россия, у которой 42 медали (20-12-10), вторая Великобритания - 36 (14-11-11), третья - Италия - 37 (8-11-18).

Объединенный чемпионат Европы проходит с 2 по 12 августа в Глазго и Берлине и включает в себя чемпионаты Европы по легкой атлетике, водным видам спорта, спортивной гимнастике, велоспорту, академической гребле, триатлону и гольфу.

  • Накануне золотые награды сборной Украины принесли легкоатлет Марьян Закальницкий в ходьбе на 50 км, и Андрей Говоров в плавании баттерфляем на 50 м.

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