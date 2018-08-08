Как украинец Говоров выиграл золото с новым рекордом ЧЕ

8 августа, 2018, 10:55

Украинец Андрей Говоров завоевал золото и установил новый рекорд чемпионатов Европы в плавании на 50 м баттерфляем

На чемпионате Европы в Глазго украинец защищал свой титул на дистанции 50 м баттерфляем, на которой он является рекордсменом мира и Европы. В финале Говоров показал результат 22,48 с, опередил чемпиона мира британца Бенджамина Прауда и отстоял звание чемпиона Европы. Также украинец обновил собственный рекорд европейского первенства, который ранее составлял 22,73 с.