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Как украинец Говоров выиграл золото с новым рекордом ЧЕ


фото: REUTERS
Украинец Андрей Говоров завоевал золото и установил новый рекорд чемпионатов Европы в плавании на 50 м баттерфляем

На чемпионате Европы в Глазго украинец защищал свой титул на дистанции 50 м баттерфляем, на которой он является рекордсменом мира и Европы. В финале Говоров показал результат 22,48 с, опередил чемпиона мира британца Бенджамина Прауда и отстоял звание чемпиона Европы. Также украинец обновил собственный рекорд европейского первенства, который ранее составлял 22,73 с.

  • Объединенный чемпионат Европы проходит с 2 по 12 августа в Глазго и Берлине и включает в себя чемпионаты Европы по легкой атлетике, водным видам спорта, спортивной гимнастике, велоспорту, академической гребле, триатлону и гольфу.
  • Накануне золото сборной Украины также принес легкоатлет Марьян Закальницкий, который выиграл соревнования по ходьбе на 50 км.
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