Как фаны "Динамо" пели хит про Путина в Праге
8 августа, 2018, 09:07
Болельщики "Динамо" спели про Путина в Праге во время матча Лиги чемпионов против "Славии"
Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов в Праге завершился вничью 1:1, киевляне открыли счет на 82-й минуте усилиями Беньямина Вербича, однако не удержали победу и пропустили с пенальти в компенсированное арбитром время.
- Повторный матч между "Динамо" и "Славией" состоится 14 августа в Киеве.
- "Динамо", в случае победы над "Славией", сыграет в раунде плей-офф с победителем противостояния между бельгийским "Стандардом" и голландским "Аяксом".
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Ранее киевский клуб обнародовал заявку на квалификацию Лиги чемпионов.
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3 августа в центральном матче чемпионата Украины "Динамо" на своем поле победило "Шахтер" - 1:0.
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