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Как фаны "Динамо" пели хит про Путина в Праге


фото: fcdynamo.kiev.ua
Болельщики "Динамо" спели про Путина в Праге во время матча Лиги чемпионов против "Славии"

Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов в Праге завершился вничью 1:1, киевляне открыли счет на 82-й минуте усилиями Беньямина Вербича, однако не удержали победу и пропустили с пенальти в компенсированное арбитром время.

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