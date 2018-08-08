Грузия и Украина в ближайшее время не вступят в НАТО из-за агрессии России, - МИД Литвы

8 августа, 2018, 17:12

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Грузия и Украина в ближайшее время не вступят в НАТО

Об этом Линкявичюс заявил в интервью радиостанции Żiniu Radijas.

"Это будущее (Грузии в НАТО - Ред.) туманное, но мы призываем Грузию последовательно проводить реформы и, когда наступит момент политических решений, страна будет готова", - цитирует Линкявичюса Польское радио.

Литовский министр напомнил, что Грузия не является единственной страной на постсоветском пространстве, которя демонстрирует желание стать членом Североатлантического альянса.

"Этого хотят также Украина, Молдова и Армения, но решены Кремлем территориальные и этнические конфликты очень мешают возможности этих государств сблизиться с европейскими экономическими и структурами безопасности", - сказал глава литовской дипломатии.

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По данным СМИ, июльский саммит НАТО в Брюсселе признал факт приближения Грузии к членству в Североатлантическом альянсе. Однако изменения статуса Грузии по итогам Брюссельского саммита НАТО не будет - в частности, на повестке дня сейчас нет идеи приглашения этого государства в Альянс.