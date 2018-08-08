Голкипера "Динамо" во время матча ЛЧ ужалила оса

8 августа, 2018, 09:31

Голкипера "Динамо" Дениса Бойко во время матча квалификации Лиги чемпионов против "Славии" ужалила оса

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

По словам главного тренера "Динамо" Александра Хацкевича, вратаря в начале матча ужалила оса, после чего ему оказали медицинскую помощь. "Дениса укусила оса, после чего ему была оказана медицинская помощь", - сказал Хацкевич.

После оказания помощи Бойко продолжил матч и пропустил с пенальти в компенсированное арбитром время, когда чехи спаслись от поражения и сравняли счет - 1:1.