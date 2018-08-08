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Голкипера "Динамо" во время матча ЛЧ ужалила оса


фото: fcdynamo.kiev.ua
Голкипера "Динамо" Дениса Бойко во время матча квалификации Лиги чемпионов против "Славии" ужалила оса

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

По словам главного тренера "Динамо" Александра Хацкевича, вратаря в начале матча ужалила оса, после чего ему оказали медицинскую помощь. "Дениса укусила оса, после чего ему была оказана медицинская помощь", - сказал Хацкевич.

После оказания помощи Бойко продолжил матч и пропустил с пенальти в компенсированное арбитром время, когда чехи спаслись от поражения и сравняли счет - 1:1.

  • Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов в Праге завершился вничью 1:1, киевляне открыли счет на 82-й минуте усилиями Беньямина Вербича, однако не удержали победу и пропустили с пенальти в компенсированное арбитром время.
  • Повторная встреча между "Динамо" и "Славией" состоится 14 августа в Киеве.
  • "Динамо", в случае победы над "Славией", сыграет в раунде плей-офф с победителем противостояния между бельгийским "Стандардом" и голландским "Аяксом".
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