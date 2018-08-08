Футболист "Динамо" может переехать во Францию

8 августа, 2018, 12:51

Защитник "Динамо" Артем Шабанов может перейти во французский "Бордо"

Французский клуб хочет арендовать 26-летнего украинца, сообщает Mercato 365 в twitter.

Шабанов перешел в "Динамо" на правах свободного агента из донецкого "Олимпика" в начале 2018 года. За это время центральный защитник провел за киевский клуб 11 матчей. В нынешнем сезоне он вышел на поле лишь в игре против "Ворсклы" (1:0).

Шабанов является воспитанником "Динамо". Также играл за "Арсенал", "Сталь" и "Волынь". Провел 1 матч в составе сборной Украины.

Les Girondins de Bordeaux souhaitent obtenir le prêt de Artem Shabanov jeune Russe du Dynamo Kiev. #MercatoFCGB #Mercato pic.twitter.com/Iqv0bJo9z3 — Mercato 365 (@Mercato_365) 8 августа 2018 г.