Футболист "Динамо" может переехать во Францию
8 августа, 2018, 12:51
Защитник "Динамо" Артем Шабанов может перейти во французский "Бордо"
Французский клуб хочет арендовать 26-летнего украинца, сообщает Mercato 365 в twitter.
Шабанов перешел в "Динамо" на правах свободного агента из донецкого "Олимпика" в начале 2018 года. За это время центральный защитник провел за киевский клуб 11 матчей. В нынешнем сезоне он вышел на поле лишь в игре против "Ворсклы" (1:0).
Шабанов является воспитанником "Динамо". Также играл за "Арсенал", "Сталь" и "Волынь". Провел 1 матч в составе сборной Украины.
Les Girondins de Bordeaux souhaitent obtenir le prêt de Artem Shabanov jeune Russe du Dynamo Kiev. #MercatoFCGB #Mercato pic.twitter.com/Iqv0bJo9z3— Mercato 365 (@Mercato_365) 8 августа 2018 г.
- "Бордо" является соперником "Мариуполя" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.
- 7 августа "Динамо" стартовало в квалификации Лиги чемпионов гостевой ничьей с чешской "Славией".
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