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Футболист "Динамо" может переехать во Францию


фото: sportarena.com
Защитник "Динамо" Артем Шабанов может перейти во французский "Бордо"

Французский клуб хочет арендовать 26-летнего украинца, сообщает Mercato 365 в twitter.

Шабанов перешел в "Динамо" на правах свободного агента из донецкого "Олимпика" в начале 2018 года. За это время центральный защитник провел за киевский клуб 11 матчей. В нынешнем сезоне он вышел на поле лишь в игре против "Ворсклы" (1:0).

Шабанов является воспитанником "Динамо". Также играл за "Арсенал", "Сталь" и "Волынь". Провел 1 матч в составе сборной Украины.

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