ФБР арестовало американского конгрессмена за торговлю инсайдерской информацией
8 августа, 2018, 19:39
Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало американского конгрессмена, республиканца Криса Коллинза по подозрению в торговле инсайдерской информацией
Об этом сообщает ABC.
Обвинения предъявлены не только Коллинзу, но и его сыну, а также отцу невесты сына. Претензии к Коллинзу касаются работы австралийской биотехнологической компании Innate Immunotherapeutics, в состав совета директоров которой он входит.
Сообщается, что летом 2017 года конгрессмен передал сыну, который играет на бирже, результаты тестирования лекарств. Сын конгрессмена передал данные отцу невесты и его сообщникам. Все они использовали сведения, принимая решение о покупке или продаже акций австралийской компании.
Благодаря инсайдерской информации от Коллинза все они смогли избежать больших финансовых убытков, которые могли достигать 768 тыс. долларов.
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