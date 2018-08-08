Евросоюз призвал освободить задержанных в Белоруссии журналистов

8 августа, 2018, 14:38

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини призвала Минск освободить задержанных журналистов

Об этом говорится в письме пресс-секретаря Могерини белорусской редакции "Радио Свобода".

В заявлении, в частности, говорится, что Брюссель получил уведомление об обысках и арестах журналистов в ряде независимых СМИ в Беларуси.

"Такие действия противоречат заявленной Беларусью политике демократизации и ее международным обязательствам. Уважение основных прав и свобод, включая свободу выражения и свободу СМИ, должно быть сохранено. Мы присоединяемся к призывам освободить задержанных", - говорится в заявлении.

Брюссель обещает дальнейшую поддержку Евросоюза независимым СМИ в Беларуси.

"Евросоюз хочет стабильного, демократического и благополучного будущего для Беларуси, в пользу ее народа, и будет продолжать свою работу со всеми заинтересованными сторонами, имея эту цель в виду. В связи с этим продолжение поддержки независимых СМИ будет оставаться существенной задачей", - отмечается в заявлении.

В среду в Беларуси продолжились задержания журналистов в рамках так называемого дела "БелТА" о незаконном доступе к платной информации.

Следственный комитет Беларуси расследует уголовное дело по статье о "несанкционированном доступе к компьютерной информации". Ранее государственное информационное агентство "БелТА" заявило о сбоях во время осуществления доступа к информации для подписчиков.

Утром 7 августа сотрудники Следственного комитета пришли с обысками в офисы интернет-портала Tut.by и информационного агентства БелаПАН, а также в квартиры журналистов этих компаний. Журналистов этих изданий задержали.

В офисе TUT.BY в 8 утра среды продолжается обыск, задержаны несколько сотрудников.

8 августа белорусские силовики также пришли с обыском к минскому корреспонденту российской редакции Deutsche Welle Павлюку Быковскому.