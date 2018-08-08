Что такое нитраты, в какой пище они содержатся и как их избежать. Объяснение МЗ

8 августа, 2018, 08:58

Нитраты в овощах и фруктах могут нанести вред организму человека, если употреблять их в большом количестве

Об этом на своей странице в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Она отметила, что большое количество людей, которые покупают арбузы, думают о том, много ли в них нитратов.

При этом, большинство считает синонимом нитратов яд, что не всегда правда. Более того, нитраты содержатся не только в арбузах, но и в многих овощах и фруктах, воде и даже в нашем организме.

Нитраты - это соли азотной кислоты, которые также называют селитрой. Эти соли являются частью многих растений, почвы и даже нашего организма.

У большинства здоровых людей не будет проблем с нитратами, ведь в допустимых нормах нитраты абсолютно не страшны. Однако если их потреблять с пищей или водой слишком много, они начинают концентрироваться в организме в большом количестве и тогда превращаются в нитриты, которые уже действительно несут вред.

На содержание нитратов в растениях могут влиять не только удобрения, но и природные явления, в частности химический состав почвы, воды для полива, количество света, густота посевов и даже часть суток, когда собирали урожай.

"Распространено мнение, что в арбузах содержится очень много нитратов. На самом деле со своими 60 миллиграммами на килограмм они далеко не рекордсмены", - объясняет Супрун.

Больше всего нитратов содержится в

- шпинате;

- сельдерее;

- листовой капусте;

- столовой свекле.

В среднем в вышеуказанных овощах 1-1,5 тысячи миллиграммов на килограмм. Меньше всего вредных солей содержат лук, перец, баклажаны и зеленый горошек.

ВОЗ рекомендованной дневной дозой нитратов указывает 3,7 мг/кг, то есть 222 мг для человека массой 60 кг. Однако это ограничение на сегодня считается слишком удручающим, ведь в здоровом рационе показатели будут выше. Кроме того, преимуществ от употребления овощей больше, чем потенциальных рисков.

Супрун также назвала ряд советов, которые помогут минимизировать вред от нитратов и потреблять их меньше:

Можно употреблять меньше овощей из первого урожая - нитратов в них все-таки может быть чуть больше. Поэтому ваше подозрение, что не надо есть первые арбузы - частично оправдано.

Ешьте только те части овощей и фруктов, которые содержат меньше нитратов

Это совсем не обязательная процедура, которая в большинстве ситуаций будет неоправданной. Но в некоторых случаях (например, если вы знаете о высоком уровне нитратов в грунтовых водах) от этих частей можно избавиться перед потреблением.

У столовой свеклы необходимо отрезать верхнюю и нижнюю часть корнеплодов, у кабачков - кожицу, у огурцов и редиса - отрезать хвостики и очистить от кожуры, в капусте стоит избавиться от верхних листьев и не есть кочан. Арбузы, как и дыни, наибольшую часть нитратов накапливают в недоспевшей части мякоти, которая прилегает к кожуре. Особенно эти советы актуальны для детского питания.

Готовьте овощи

Одним из эффективных способов уменьшить количество нитратов вываривания. За 40-50 минут количество нитратов уменьшается примерно на 40-80%.

Не покупайте нитрат-тестеры, потому что они не работают

Эти приборы измеряют электропроводность солесодержащих растворов в целом, поэтому учитываются не только нитраты, но и все другие соли - фосфаты или натриевые, которые на самом деле нам нужны. Погрешность таких измерений может достигать чуть ли не 1000%. Определить достоверно количество нитратов можно только в лабораторных условиях.