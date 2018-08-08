Акцию #ПрапорНезалежності поддержала гендиректор "Софии Киевской" Неля Куковальская

8 августа, 2018, 18:51

К акции #ПрапорНезалежності присоединилась генеральный директор Национального заповедника "София Киевская"

"Призываю всю Украину поддержать проект телеканала "Еспресо" #ПрапорНезалежності, наш флаг и наш тризуб. Это символ тысячелетней борьбы украинского народа за свою процветающую Украину. Давайте 23 и 24 августа поддержим эту акцию и раскрасим всю нашу страну в сине-желтые цвета от Севера до Юга, от Запада до Востока", - сказала Куковальская.

Присоединиться к акции #ПрапорНезалежності может каждый желающий. Сделать это можно в несколько способов: 1) распространить ролик со страницы Еспресо в Facebooк, 2) на сайте espreso.tv можно скачать листовку с призывом к соседям, распечатать ее и повесить в подъезде. Есть и специальные открытки для коллег по работе. Свои обращения и приветствия могут посылать семьи, общины, коллективы, бойцы АТО. Все они будут опубликованы на сайте espreso.tv.

Инициатор акции - телеканал "Еспресо". Радио партнер - "Страна ФМ".