Акцию #ПрапорНезалежності поддержала гендиректор "Софии Киевской" Неля Куковальская
"Призываю всю Украину поддержать проект телеканала "Еспресо" #ПрапорНезалежності, наш флаг и наш тризуб. Это символ тысячелетней борьбы украинского народа за свою процветающую Украину. Давайте 23 и 24 августа поддержим эту акцию и раскрасим всю нашу страну в сине-желтые цвета от Севера до Юга, от Запада до Востока", - сказала Куковальская.
Присоединиться к акции #ПрапорНезалежності может каждый желающий. Сделать это можно в несколько способов: 1) распространить ролик со страницы Еспресо в Facebooк, 2) на сайте espreso.tv можно скачать листовку с призывом к соседям, распечатать ее и повесить в подъезде. Есть и специальные открытки для коллег по работе. Свои обращения и приветствия могут посылать семьи, общины, коллективы, бойцы АТО. Все они будут опубликованы на сайте espreso.tv.
Инициатор акции - телеканал "Еспресо". Радио партнер - "Страна ФМ".
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