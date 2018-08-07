Заместитель мэра Каменского умер от травм после падения с велосипеда
7 августа, 2018, 15:35
Вследствие травмы, полученной при несчастном случае, умер заместитель городского головы города Каменское (Днепропетровская область) Владислав Мелешко
Об этом сообщает местное издание Politeka.
Мелешко накануне упал на прогулке с велосипеда. По одной из версий, заместитель мэра попал колесом в отверстие ливневой системы.
Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму и впал в кому. Его состояние врачи сразу оценили как критическое - перелом основания черепа и отек головного мозга.
Мелешко умер 7 августа, в 13:00.
Информацию о гибели своего сотрудника также подтверждает городской совет Каменского. На сайте учреждения выражаются соболезнования родным и близким Мелешко.
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