Заместитель мэра Каменского умер от травм после падения с велосипеда

7 августа, 2018, 15:35

Вследствие травмы, полученной при несчастном случае, умер заместитель городского головы города Каменское (Днепропетровская область) Владислав Мелешко

Об этом сообщает местное издание Politeka.

Мелешко накануне упал на прогулке с велосипеда. По одной из версий, заместитель мэра попал колесом в отверстие ливневой системы.

Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму и впал в кому. Его состояние врачи сразу оценили как критическое - перелом основания черепа и отек головного мозга.

Мелешко умер 7 августа, в 13:00.

Информацию о гибели своего сотрудника также подтверждает городской совет Каменского. На сайте учреждения выражаются соболезнования родным и близким Мелешко.