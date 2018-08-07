За сутки в Украине утонули 21 человек
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Так, на Ровенщине в селе Бродовское во время купания в реке Горынь, утонули две сестры 12 и 13 лет. Тело одной из девушек подняли на поверхность местные жители, а за несколько часов водолазы нашли и вторую девочку. В этот же день в соседнем селе Антоновка в Горыни утонул еще один ребенок - мальчик 2003 года рождения.
На Хмельнитчине на пруду между селами Улашановка и Волица Славутского района водолазы нашли и изъяли из воды тело погибшего мальчика 2005 года рождения, который утонул во время купания без присмотра взрослых.
Три случая утопления зафиксировано в Кировоградской области, еще по два - в Киеве, Винницкой и Полтавской областях.
Всего с начала года на водоемах страны утонули уже 808 человек, из них 84 ребенка. Спасено 581 человека, в том числе 106 детей.
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