За сутки в Украине утонули 21 человек

7 августа, 2018, 11:18

В течение суток 6 августа на водоемах Украины погиб 21 человек, в том числе пятеро детей

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, на Ровенщине в селе Бродовское во время купания в реке Горынь, утонули две сестры 12 и 13 лет. Тело одной из девушек подняли на поверхность местные жители, а за несколько часов водолазы нашли и вторую девочку. В этот же день в соседнем селе Антоновка в Горыни утонул еще один ребенок - мальчик 2003 года рождения.

На Хмельнитчине на пруду между селами Улашановка и Волица Славутского района водолазы нашли и изъяли из воды тело погибшего мальчика 2005 года рождения, который утонул во время купания без присмотра взрослых.

Три случая утопления зафиксировано в Кировоградской области, еще по два - в Киеве, Винницкой и Полтавской областях.

Всего с начала года на водоемах страны утонули уже 808 человек, из них 84 ребенка. Спасено 581 человека, в том числе 106 детей.