За 7 месяцев в Украине произошла 81 тысяча ДТП, - Князев

7 августа, 2018, 12:24

На протяжении 7 месяцев этого года количество ДТП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 10%

Об этом сообщил председатель Нацполіції Сергей Князев, передает сайт ведомства.

В частности, в 2017 году зарегистрировано более 89 тысяч ДТП, в 2018 году – около 81 тысячи аварий. Также, правоохранители зафиксировали уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими – с 14 тысяч в 2017 году до 12 тысяч в 2018-ом.

Но в нескольких областях государства зафиксировано увеличение количества ДТП, начиная с 21 июля этого года. По словам Князева, необходим анализ каждой отдельной ДТП. Это поможет выявить причины совершения и работать над их устранением, а также более эффективно расположить наряды полиции.

За семь месяцев зарегистрировано 239 ДТП с пострадавшими, произошедших по вине водителей автобусов. Травмированы 440 человек, еще 30 человек погибло.

С 23 июля началось широкомасштабное проведение на территории комплекса целевых мероприятий под условным названием "Перевозчик". По состоянию на 6 августа этого года было осмотрено почти 48,3 тысячи транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров.

Среди них выявлено более 1,2 тысячи технически неисправных автобусов, что составляет около 2,5 процентов от всех осмотренных транспортных средств. Из этого количества выявлено 214 единиц, переоборудованных с нарушением соответствующих правил, норм и стандартов.

Также выявлено свыше 9,6 тысяч нарушений ПДД и Правил перевозки пассажиров. В частности, выявлено 35 фактов управления в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, 357 – управление автобусами, не прошедшими обязательный технический контроль, еще 301 факт – управление без необходимых документов. Также полицейские выявили 77 случаев перевозки пассажиров водителем, который не прошел ежесменного предрейсового медицинского осмотра водителей или без проведения предрейсового контроля технического состояния транспортных средств. Кроме того, выявлено 197 фактов нарушений порядка осуществления хозяйственной деятельности в сфере перевозки пассажиров.

Сейчас временно задержаны 8 автобусов. Составлено 116 админматериалов в отношении должностных лиц по ст. 128 (Выпуск на линию транспортных средств, техническое состояние которых не отвечает установленным требованиям или без необходимых документов, предусмотренных законодательством), ст. 129 (Допуск к управлению транспортными средствами водителей, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов) и ст. 188-28 Куоап (Невыполнение законных требований должностных лиц уполномоченных подразделений Нацполіції). Вместе с тем правоохранители выдали 39 требований (предписаний) должностным лицам по устранению недостатков.