Изменил традициям: сын экс-игрока "Барселоны" перешел в "Реал"
7 августа, 2018, 14:47
Сын бывшего футболиста "Барселоны" исландца Эйдура Гудйонсена перешел в мадридский "Реал"
О подписании сына исландского футболиста Андрея Лукаса сообщает Marca.
16-летний Андри Лукас находился в системе "Эспаньола" и также является форвардом, как и его отец. "Реал" был поражен игрой исландца в академии клуба из Барселоны. Также Андри выступает за молодежную сборную Исландии.
Эйдур Гудйонсен известный по выступлениям за ожесточенного конкурента "Реала" - "Барселоны". В составе академии каталонского клуба выступает и младший сын исландского футболиста - 12-летний Даниэль.
- Ранее в "Реал" перешел 18-летний украинский голкипер Андрей Лунин, который уже успел дебютировать в мадридском клубе.
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