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Изменил традициям: сын экс-игрока "Барселоны" перешел в "Реал"


фото: marca
Сын бывшего футболиста "Барселоны" исландца Эйдура Гудйонсена перешел в мадридский "Реал"

О подписании сына исландского футболиста Андрея Лукаса сообщает Marca.

16-летний Андри Лукас находился в системе "Эспаньола" и также является форвардом, как и его отец. "Реал" был поражен игрой исландца в академии клуба из Барселоны. Также Андри выступает за молодежную сборную Исландии.

Эйдур Гудйонсен известный по выступлениям за ожесточенного конкурента "Реала" - "Барселоны". В составе академии каталонского клуба выступает и младший сын исландского футболиста - 12-летний Даниэль.

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