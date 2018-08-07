Взрыв в Болонье: число пострадавших возросло до 145
Об этом сообщает издание Bologna Today.
Сообщается, что четверо раненых находятся в тяжелом состоянии, однако их жизни вне угрозы.
Также итальянская власть скорректировала число погибших. Их оказалось не двое, как сообщалось ранее, а один – водитель грузовика с цистерной, перевозившей топливо.
Кроме того, из ближайших к трассе домов эвакуировали их обитателей. Сейчас жилье проверяют эксперты.
В понедельник неподалеку от Болоньи произошла серия взрывов с последующим большим пожаром: грузовик, перевозивший топливо, попал в ДТП. Пламя распространилось на машины, находившиеся в расположенном возле эстакады дилерском центре. Мост частично обрушился. Движение по трассе возобновили лишь во вторник утром.
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