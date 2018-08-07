Вспышка отравление шаурмой зафиксирована в Запорожье
7 августа, 2018, 16:32
В Запорожье четырех человек госпитализировали с диагнозом "острая кишечная инфекция" после употребления шаурмы
Об этом сообщает пресс-служба ГУ "Запорожский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины".
Пострадавших были госпитализированы в период с 2 по 4 августа. Все они связывают свое заболевание с употреблением шаурмы, которую приобрели в киоске 1 августа.
Ранее в Киеве произошло массовое отравление шаурмой, пострадали 93 человека, в том числе дети и беременная женщина. Во всех случаях опасную продукцию для приготовления блюд поставлял один производитель.
В поселке Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области также произошло массовое отравление шаурмой, пострадали 18 человек, в том числе дети.
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