Вспышка отравление шаурмой зафиксирована в Запорожье

7 августа, 2018, 16:32

В Запорожье четырех человек госпитализировали с диагнозом "острая кишечная инфекция" после употребления шаурмы

Об этом сообщает пресс-служба ГУ "Запорожский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины".

Пострадавших были госпитализированы в период с 2 по 4 августа. Все они связывают свое заболевание с употреблением шаурмы, которую приобрели в киоске 1 августа.

Ранее в Киеве произошло массовое отравление шаурмой, пострадали 93 человека, в том числе дети и беременная женщина. Во всех случаях опасную продукцию для приготовления блюд поставлял один производитель.

В поселке Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области также произошло массовое отравление шаурмой, пострадали 18 человек, в том числе дети.