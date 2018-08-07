Волынянин пытался вывезти в Польшу двух украинок для оказания секс-услуг
7 августа, 2018, 17:33
В Луцке задержали мужчину, который пытался вывезти заграницу двух женщин для работы в секс-бизнесе
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волынской области.
Злоумышленника задержали пограничники совместно с полицией в пункте пропуска "Ягодин". Волынянин пытался вывезти женщин в Польшу для сексуальной эксплуатации.
Продолжаются первоочередные следственные действия. Решается вопрос об объявлении мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) УК Украины, и избрании ему меры пресечения.
- Напомним, украинских женщин продавали в сексуальное рабство в Италию.
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