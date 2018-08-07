В зоне ООС лупят из минометов: ранены трое бойцов, потери врагов - 5 человек

7 августа, 2018, 07:22

За прошедшие сутки трое украинских военнослужащих получили ранения на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Вчера ситуация на Востоке Украины оставалась полностью контролируемой: российские наемники 30 раз открывали огонь по позициям украинской армии, в том числе 4 раза из тяжелого вооружения.

Оккупанты били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях с вооружения БМП.

Под обстрелы попали позиции у Крымского, Луганского, Новолуганского, Южного, Новгородского, Марьинки, Авдеевки, Красногоровки, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.

Позиции возле Новолуганского и Лебединского накрыли огнем с 82-мм минометов, а против защитников Авдеевки применяли минометы калибром 120 и 82 мм. Также противники вели огонь из миномета калибром 120 мм по позициям возле Гнутово.

"За прошедшие сутки в результате враждебных действий трое украинских военнослужащих получили ранения. По данным разведки, одного оккупанта уничтожили, четыре - получили ранения", - отметили в ведомстве.

Сегодня российские оккупационные войска успели уже 7 раз обстрелять украинские позиции у Крымского, малиновый, Новозвановка, Троицкого, Лебединского и Широкино.