В Испании из-за лесных пожаров эвакуировали 2500 человек
Об этом сообщает El Pais.
Пожары уже уничтожили 1500 гектаров леса и сельскохозяйственных угодий. В их ликвидации принимают участие 600 пожарных и солдат военного подразделения, созданного для борьбы с чрезвычайными ситуациями. Правительство Испании и региональные власти предоставили для ликвидации стихии 22 вертолеты и небольшие самолеты.
Наиболее вероятной причиной пожара является молния.
Через облака дыма власть решила эвакуировать 2500 жителей трех городков неподалеку. Их разместили в спортивном центре Льючента. Среди эвакуированных – пожилые люди из социально-оздоровительного центра.
Как отмечается, с октября прошлого года на территории муниципалитета выпало меньше половины нормы осадков. Температура воздуха в последние дни держится на уровне 37 градусов.
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