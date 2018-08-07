В Испании из-за лесных пожаров эвакуировали 2500 человек

7 августа, 2018, 13:57

В Испании из-за лесных пожаров, которые вспыхнули в понедельник в муниципалитете Льючент, который находится за 80 км на юг от Валенсии, эвакуировали 2500 местных жителей

Об этом сообщает El Pais.

Пожары уже уничтожили 1500 гектаров леса и сельскохозяйственных угодий. В их ликвидации принимают участие 600 пожарных и солдат военного подразделения, созданного для борьбы с чрезвычайными ситуациями. Правительство Испании и региональные власти предоставили для ликвидации стихии 22 вертолеты и небольшие самолеты.

Наиболее вероятной причиной пожара является молния.

Через облака дыма власть решила эвакуировать 2500 жителей трех городков неподалеку. Их разместили в спортивном центре Льючента. Среди эвакуированных – пожилые люди из социально-оздоровительного центра.

Как отмечается, с октября прошлого года на территории муниципалитета выпало меньше половины нормы осадков. Температура воздуха в последние дни держится на уровне 37 градусов.