В Испании от аномальной жары скончались 9 человек
7 августа, 2018, 19:21
Число жертв аномальной жары в Испании выросло до девяти человек
Об этом сообщает The Local.
Как отмечается, в юго-западном регионе Эстремадура, близ границы с Португалией, было найдено тело 66-летнего мужчины, который умер от теплового удара.
Во вторник от теплового удара скончалась 75-летняя женщина. Также в Эстремадуре погиб от теплового удара 40-летний путешественник из Германии. Жара также стала причиной смерти 81-летнего мужчины.
Вместе с этими жертвами, количество людей, умерших в результате аномальной жары в Испании достигло девяти человек. Сообщается, что в некоторых регионах страны температура достигала 46 градусов.
Читайте также
-
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-
Читайте также
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-