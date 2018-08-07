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В Испании от аномальной жары скончались 9 человек

Число жертв аномальной жары в Испании выросло до девяти человек

Об этом сообщает The Local.

Как отмечается, в юго-западном регионе Эстремадура, близ границы с Португалией, было найдено тело 66-летнего мужчины, который умер от теплового удара.

Во вторник от теплового удара скончалась 75-летняя женщина. Также в Эстремадуре погиб от теплового удара 40-летний путешественник из Германии. Жара также стала причиной смерти 81-летнего мужчины.

Вместе с этими жертвами, количество людей, умерших в результате аномальной жары в Испании достигло девяти человек. Сообщается, что в некоторых регионах страны температура достигала 46 градусов.

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