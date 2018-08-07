В Украине обнаружили почти 1200 неисправных автобусов и маршруток

7 августа, 2018, 17:51

Во время спецоперации "Перевозчик" полицейские обнаружили в Украине 1191 неисправное транспортное средство, которое продолжает перевозить пассажиров

Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, сообщает пресс-служба МВД.

По состоянию на 6 августа этого года было осмотрено почти 48,3 тысячи транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров.

"Среди них выявлено более 1,2 тысячи технически неисправных автобусов, что составляет около 2,5 процента от всех осмотренных транспортных средств. Из этого количества выявлено 214 единиц, переоборудованных с нарушением соответствующих правил, норм и стандартов", – отметил Белошицкий.

Он добавил, что также выявлено свыше 9,6 тысяч нарушений Правил дорожного движения и Правил перевозки пассажиров. В частности, выявлено 35 фактов управления в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, 357 – управления автобусами, не прошедшими обязательный технический контроль, еще 301 факт – управления без необходимых документов.

Также полицейские выявили 77 случаев перевозки пассажиров водителем, который не прошел ежесменного предрейсового медицинского осмотра или без проведения предрейсового контроля технического состояния транспортных средств. Кроме того, выявлено 197 фактов нарушений порядка осуществления хозяйственной деятельности в сфере перевозки пассажиров. Сейчас временно задержаны восемь автобусов.