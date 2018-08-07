В Украине обнаружили почти 1200 неисправных автобусов и маршруток
Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, сообщает пресс-служба МВД.
По состоянию на 6 августа этого года было осмотрено почти 48,3 тысячи транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров.
"Среди них выявлено более 1,2 тысячи технически неисправных автобусов, что составляет около 2,5 процента от всех осмотренных транспортных средств. Из этого количества выявлено 214 единиц, переоборудованных с нарушением соответствующих правил, норм и стандартов", – отметил Белошицкий.
Он добавил, что также выявлено свыше 9,6 тысяч нарушений Правил дорожного движения и Правил перевозки пассажиров. В частности, выявлено 35 фактов управления в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, 357 – управления автобусами, не прошедшими обязательный технический контроль, еще 301 факт – управления без необходимых документов.
Также полицейские выявили 77 случаев перевозки пассажиров водителем, который не прошел ежесменного предрейсового медицинского осмотра или без проведения предрейсового контроля технического состояния транспортных средств. Кроме того, выявлено 197 фактов нарушений порядка осуществления хозяйственной деятельности в сфере перевозки пассажиров. Сейчас временно задержаны восемь автобусов.
- Напомним, 19 июля в Николаевской произошло столкновение рейсового микроавтобуса Volkswagen с белорусской регистрацией, и грузовика. В результате аварии водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще 12 пассажиров получили ранения. Все погибшие в ДТП оказались гражданами Беларуси.
- 20 июля на Житомирщине произошла авария на дороге Киев-Чоп: маршрутка с пассажирами въехала в грузовик. В ДТП погибли водитель маршрутки и 9 пассажиров. Еще 9 пассажиров получили ранения. Полиция задержала владельца микроавтобуса.
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