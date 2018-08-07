В столичном метро планируют показывать обратный отсчет до прибытия поезда
7 августа, 2018, 18:14
В Киевском метрополитене на электронном табло могут высвечивать обратный отсчет до прибытия поезда вместо отсчета времени от отправления предыдущего
Об этом говорится в проекте решения Киевсовета.
Табло предлагают установить над тоннелями со стороны прибытия поезда, за исключением случаев, где конструкции станции будут осложнять считывание информации.
Киевсовет совместно с Метрополитеном должен решить вопрос о финансировании установки электронных табло.
Необходимость принятия проекта решения обусловлена необходимостью информирования пассажиров об ожидаемом времени прибытия поезда и является общепринятой во всех странах мира.
- Напомним, в киевском метро мужчина принес на обмен 2300 жетонов на 3,5 лет поездок во время последнего дня обмена синих жетонов на зеленые.
Читайте также
-
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-
Читайте также
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-