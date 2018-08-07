В столичном метро планируют показывать обратный отсчет до прибытия поезда

7 августа, 2018, 18:14

В Киевском метрополитене на электронном табло могут высвечивать обратный отсчет до прибытия поезда вместо отсчета времени от отправления предыдущего

Об этом говорится в проекте решения Киевсовета.

Табло предлагают установить над тоннелями со стороны прибытия поезда, за исключением случаев, где конструкции станции будут осложнять считывание информации.

Киевсовет совместно с Метрополитеном должен решить вопрос о финансировании установки электронных табло.

Необходимость принятия проекта решения обусловлена необходимостью информирования пассажиров об ожидаемом времени прибытия поезда и является общепринятой во всех странах мира.