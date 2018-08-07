В США заявили о максимальной за 25 лет военной активности русских в Атлантике

7 августа, 2018, 22:32

Активность российских подводных лодок в Атлантике является максимальной за последние 25 лет

Об этом заявил командующий военно-морскими силами Соединенных Штатов Джон Ричардсон, сообщает «Голос Америки».

По его словам, китайские военные суда усилили патрулирование на севере Атлантического океана, но большую угрозу представляют российские субмарины.

Ричардсон отметил, что страны Североатлантического Альянса (НАТО) в регионе обеспокоены уровнем военной активности России в Атлантике, которого не было со времен Холодной войны.

«Речь идет о максимальной активности за 25 лет», — подчеркнул Ричардсон.