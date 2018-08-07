В программе "Доступные лекарства" стало на 12 бесплатных препаратов больше

7 августа, 2018, 13:20

В программе "Доступные лекарства" стало больше медикаментов, которые можно взять бесплатно или доплатив небольшую разницу

Об этом сообщает и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

В новый перечень вошло 261 препарат от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и бронхиальной астмы - болезни, которые убивают украинцев больше всего. Из них на 12 препаратов больше тех, за которые вообще не нужно доплачивать - их полностью возмещает государство за средства налогоплательщиков. Всего бесплатных препаратов 59.

Ранее в программе участвовали 239 препаратов в целом и 47 было бесплатных. А сейчас в новом реестре появилось 22 новых препарата, из которых 12 бесплатные.

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В список бесплатных лекарств входят не только препараты украинских производителей, но и известных иностранных компаний.

Для примера, чтобы попасть в новый перечень препаратов, на 100% возмещаются за средства госбюджета, компания КРКА (Словения) снизила цену почти на 72%. Цены снизили также компании Orion (Финляндия) и AstraZeneca (Швеция).

В среднем цены на препараты программы снизились почти на 7%. Подробнее об обновленном реестре можно почитать на сайте Министерства здравоохранения Украины.

"Миллионы украинцев ежемесячно получают лекарства бесплатно или с существенными скидками. А это означает, что миллионы людей регулярно имеют возможность употреблять лекарства против хронических болезней, жить здоровее и качественнее. Программа растет, укрепляется доверие к ней производителей и пациентов. Мы все вместе делаем ее успешной - правительство, управленцы на местах, пациенты, врачи и бизнес", - написала Супрун.