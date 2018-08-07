В Праге показали фильм российского документалиста о Сенцове
Об этом сообщает сообщает Посольство Украины в Чехии.
Ленту презентовали 6 августа, в пражском кинотеатре Svetozor.
По традиции, документальной ленте выделили маленький зал. Однако, за несколько дней до показа уже раскупили билеты. Поэтому, пришлось переносить показ в большой зал, переставив местами фильм о процессе над Сенцовым с лентой "Волосы" Милоша Формана, который считается классикой мирового кинематографа.
После просмотра фильма состоялась дискуссия, в которой приняли участие посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис, диссидент Петрушка Шустрова, политики Ян Липавский и Джамили Стегликова, кинокритики Тереза Шимикова и Вальтер Наги. Разговор шел вокруг того, какими путями можно помочь украинским политическим заключенным, какие рычаги влияния доступны политикам, кинематографистам и обычным гражданам.
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"Самое важное - это международная солидарность. Только давление международного сообщество и непрерывная внимание к ситуации с политическими заключенными в России могут помочь спасти им жизнь", - отметил Перебийнис.
"Процесс: российское государство против Олега Сенцова" - фильм российского документалиста Аскольда Курова.
Международная премьера фильма состоялась во внеконкурсной программе на 67-м Берлинском кинофестивале. Показ был организован совместно с Европейской киноакадемией, которая на протяжении трех лет призывает к освобождению Сенцова. Письмо с таким требованием в свое время подписали десятки европейских кинематографистов - Вим Вендерс, Кен Лоуч, Агнешка Холланд, Педро Альмодовар и другие.
- Напомним, Олег Сенцов голодает в заполярной российской колонии с 14 мая с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных. Появилось видео с Сенцовым в колонии, снятое в 18-й день его голодовки.
- Мать Сенцова обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына.
- Сенцов пережил уже вторую кризис со здоровьем и согласился принимать 3-4 ложки питательной смеси в день. По словам адвоката Дмитрия Динзе, Сенцов практически не ориентируется в датах, его хотели принудительно кормить.
- Европейский суд по правам человека призвал Сенцова прекратить голодовку.
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