В Праге показали фильм российского документалиста о Сенцове

7 августа, 2018, 12:55

В Праге, столице Чехии, состоялся показ документального фильма "Процесс: российское государство против Олега Сенцова"

Об этом сообщает сообщает Посольство Украины в Чехии.

Ленту презентовали 6 августа, в пражском кинотеатре Svetozor.

По традиции, документальной ленте выделили маленький зал. Однако, за несколько дней до показа уже раскупили билеты. Поэтому, пришлось переносить показ в большой зал, переставив местами фильм о процессе над Сенцовым с лентой "Волосы" Милоша Формана, который считается классикой мирового кинематографа.

После просмотра фильма состоялась дискуссия, в которой приняли участие посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис, диссидент Петрушка Шустрова, политики Ян Липавский и Джамили Стегликова, кинокритики Тереза ​​Шимикова и Вальтер Наги. Разговор шел вокруг того, какими путями можно помочь украинским политическим заключенным, какие рычаги влияния доступны политикам, кинематографистам и обычным гражданам.

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"Самое важное - это международная солидарность. Только давление международного сообщество и непрерывная внимание к ситуации с политическими заключенными в России могут помочь спасти им жизнь", - отметил Перебийнис.

"Процесс: российское государство против Олега Сенцова" - фильм российского документалиста Аскольда Курова.

Международная премьера фильма состоялась во внеконкурсной программе на 67-м Берлинском кинофестивале. Показ был организован совместно с Европейской киноакадемией, которая на протяжении трех лет призывает к освобождению Сенцова. Письмо с таким требованием в свое время подписали десятки европейских кинематографистов - Вим Вендерс, Кен Лоуч, Агнешка Холланд, Педро Альмодовар и другие.