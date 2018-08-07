В Одессе впервые за жестокое обращение с животными арестовали мужчину
Об этом сообщил советник начальника полиции Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в Facebook.
"Сегодня впервые в истории Украины Киевский отдел полиции в г. Одессе ГУНП в Одесской области объявил гражданину подозрении за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.299 УК Украины (жестокое обращение с животными) и обратился с ходатайством о мере пресечения в виде содержания под стражей", - написал Форостяк.
Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога.
"Это действительно первый случай привлечения к ответственности лица за такое преступление с чем вас коллеги, общество и зоозащитники и поздравляю", - добавил Форостяк.
Однако по сути дела и обвинение он ничего не написал.
- Напомним, киевлянин выбросил с 7 этажа щенка и теперь может "сесть".
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