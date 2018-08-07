В Одессе в центральном парке за ночь украли 100 новых скамеек

7 августа, 2018, 09:54

В Одессе в Преображенском парке за ночь украли 100 только что установленных скамеек

Об этом сообщает одесское издание "Думская".

"Впервые за десятилетие мы начали наводить там порядок. Было установлено более 100 скамеек. Вечером завезли, а ночью все скамейки вырвали. Силища такая у наших воров - практически все их вырвали", - сказал во время аппаратного совещания мэр Одессы Геннадий Труханов.

Мэр Одессы также рассказал, что только в Киевском районе Одессы в течение полугода украли 89 канализационных люков, из-за чего было принято решение обратиться в пункты приема металлолома.

"Я думаю, когда эти пункты будут понимать, что ты принял украденный люк, то будут приняты соответствующие меры, и тогда не будет куда сдавать эти люки", - добавил Труханов.