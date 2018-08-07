В Одессе будут судить четырех чиновников за вымогательство $72 тысяч

7 августа, 2018, 14:02

Дело в Приморский районный суд Одессы передали 7 августа

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Исполняющему обязанности начальника следственного отдела Нацполиции в Одесской области, двум депутатам местного уровня Одесской области и начальнику одного из отделов Одесского облсовета инкриминируют вымогательство в составе группы и получения $72 тыс.

Установлено, что должностные лица, действуя по предварительному сговору, угрожали повредить и уничтожить имущество потерпевшей, требовали и получили от нее $72 тыс., которые она получила от продажи земельного участка в курортном городке Затока Белгород-Днестровского района Одесской области.

Обвинительный акт в указанном уголовном производстве 07.08.2018 прокурором направлено в Приморский районный суд Одессы для рассмотрения по существу.

В соответствии с санкцией ч.4 ст.189 УК (Вымогательство) Украины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.