В Одессе будут судить четырех чиновников за вымогательство $72 тысяч
Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
Исполняющему обязанности начальника следственного отдела Нацполиции в Одесской области, двум депутатам местного уровня Одесской области и начальнику одного из отделов Одесского облсовета инкриминируют вымогательство в составе группы и получения $72 тыс.
Установлено, что должностные лица, действуя по предварительному сговору, угрожали повредить и уничтожить имущество потерпевшей, требовали и получили от нее $72 тыс., которые она получила от продажи земельного участка в курортном городке Затока Белгород-Днестровского района Одесской области.
Обвинительный акт в указанном уголовном производстве 07.08.2018 прокурором направлено в Приморский районный суд Одессы для рассмотрения по существу.
В соответствии с санкцией ч.4 ст.189 УК (Вымогательство) Украины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
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