В Лисичанске несколько дней не ездят троллейбусы из-за долгов за электроэнергию

7 августа, 2018, 19:33

С августа Луганское энергетическое предприятие отключило от электроэнергии лисичанское КП "Электроавтотранс" за долг почти в 900 тысяч гривен и город остался без троллейбусов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Из-за отсутствия альтернативы жителям Лисичанска приходится ездить на маршрутках, забитых до отказа .

Энергетики говорят, что вынуждены обесточивать коммунальные предприятия из-за долгов за электроэнергию. 7 августа энергетики устроили очередные пикеты под стенами коммунальных предприятий-должников и под областной администрацией с требованием погасить долги.

Глава Луганщины Юрий Гарбуз с энергетиками соглашается и говорит, что предприятия-должники должны оплатить потребленную электроэнергию и ответственность за это ложится на руководителей предприятий.