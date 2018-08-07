В Лисичанске несколько дней не ездят троллейбусы из-за долгов за электроэнергию
7 августа, 2018, 19:33
С августа Луганское энергетическое предприятие отключило от электроэнергии лисичанское КП "Электроавтотранс" за долг почти в 900 тысяч гривен и город остался без троллейбусов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Из-за отсутствия альтернативы жителям Лисичанска приходится ездить на маршрутках, забитых до отказа .
Энергетики говорят, что вынуждены обесточивать коммунальные предприятия из-за долгов за электроэнергию. 7 августа энергетики устроили очередные пикеты под стенами коммунальных предприятий-должников и под областной администрацией с требованием погасить долги.
Глава Луганщины Юрий Гарбуз с энергетиками соглашается и говорит, что предприятия-должники должны оплатить потребленную электроэнергию и ответственность за это ложится на руководителей предприятий.
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