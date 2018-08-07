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В киевском метро женщина пыталась откусить коту лапу (18+)

На одной из станций киевского метрополитена женщина, просившая милостыню, пыталась откусить коту лапу

Об этом сообщают в социальных сетях.

Толпа людей пыталась освободить котенка. Как написали в Facebook очевидцы, двоих котят забрали, но одного женщина не отпускала, зажав его лапу в зубах. Люди несколько минут не могли разжать ей зубы.

Пострадавшего кота сразу повезли к ветеринарам. У него ушиб правого локтевого сустава. Еще миллиметр - и нищенка перегрызла бы нерв и он остался бы инвалидом, пояснили зоозащитники.

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