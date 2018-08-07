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В Киеве водитель, избегая столкновения с пешеходом, врезался в три автомобиля

Возле станции киевского метро "Сырец" произошла масштабная авария

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

Возле станции киевского метро "Сырец" в масштабной аварии тяжелые травмы получил водитель одного из авто, который как раз садился в автомобиль. Предварительно причиной аварии стал пешеход-нарушитель.

Водитель Шкоды, чтобы избежать столкновения с пешеходом, вывернул руль вправо и врезался в Hyundai, Dacia и Ssang Yong. Водитель стоял у Hyundai. В критическом состоянии его госпитализировали врачи скорой.

Шкода от удара опрокинулась на крышу, однако водитель от госпитализации отказался. Пострадавший умер, не доезжая до больницы.

 

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