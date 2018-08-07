В Киеве скончался режиссер Театра на Подоле Игорь Славинский

7 августа, 2018, 11:21

Ушел из жизни актер, режиссер-постановщик Киевского академического драматического театра на Подоле Игорь Славинский

Об этом на своей странице в Facebook написал театральный критик Олег Вергелис.

"Не стало Игоря Славинского... Печаль, отчаяние, горе. Соболезнования родным, близким, Театра", - подчеркнул он.

Причины смерти 66-летнего актера остаются неизвестными.

В Театре на Подоле Славинский начал работать с 1987 года, постановщиком стал в 2008 году. С 2013-го возглавлял киевский театр “Актер”.

В этом году Славинском дали звание Народного артиста Украины. Он также преподавал актерское мастерство в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения Карпенко-Карого.