В Киеве скончался режиссер Театра на Подоле Игорь Славинский
7 августа, 2018, 11:21
Ушел из жизни актер, режиссер-постановщик Киевского академического драматического театра на Подоле Игорь Славинский
Об этом на своей странице в Facebook написал театральный критик Олег Вергелис.
"Не стало Игоря Славинского... Печаль, отчаяние, горе. Соболезнования родным, близким, Театра", - подчеркнул он.
Причины смерти 66-летнего актера остаются неизвестными.
В Театре на Подоле Славинский начал работать с 1987 года, постановщиком стал в 2008 году. С 2013-го возглавлял киевский театр “Актер”.
В этом году Славинском дали звание Народного артиста Украины. Он также преподавал актерское мастерство в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения Карпенко-Карого.
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