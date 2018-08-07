В Калифорнии бушует крупнейший в истории штата пожар

7 августа, 2018, 20:10

В Калифорнии площадь пожара Мендосино достигла 1148 квадратных километров, что делает ее крупнейшей в истории штата

Об этом сообщает Reuters.

Огонь охватил южные окраины леса Мендосино, пожарные бригады в составе 3900 человек пытаются предотвратить проникновение огня в селения, расположенные у хребтов гор. Пожар уже уничтожил 75 зданий и спровоцировал эвакуацию тысяч людей.

Площадь пожара продолжает увеличиваться, она уже превзошла по масштабу пожар Томас, который в 2017 году испепелил 1141 квадратный километр в округах Санта-Барбара и Вентура, уничтожив более 1000 зданий.

Национальная метеорологическая служба прогнозирует дальнейшее увеличение масштабов пожаров из-за порывистого ветра и повышения температуры до 43 градусов по Цельсию.

Президент США Дональд Трамп объявил в штате Калифорния режим чрезвычайной ситуации.