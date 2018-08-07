В Калифорнии бушует крупнейший в истории штата пожар
Об этом сообщает Reuters.
Огонь охватил южные окраины леса Мендосино, пожарные бригады в составе 3900 человек пытаются предотвратить проникновение огня в селения, расположенные у хребтов гор. Пожар уже уничтожил 75 зданий и спровоцировал эвакуацию тысяч людей.
Площадь пожара продолжает увеличиваться, она уже превзошла по масштабу пожар Томас, который в 2017 году испепелил 1141 квадратный километр в округах Санта-Барбара и Вентура, уничтожив более 1000 зданий.
Национальная метеорологическая служба прогнозирует дальнейшее увеличение масштабов пожаров из-за порывистого ветра и повышения температуры до 43 градусов по Цельсию.
Президент США Дональд Трамп объявил в штате Калифорния режим чрезвычайной ситуации.
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