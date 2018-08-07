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В Германии произошел пожар на железнодорожной станции, 40 пострадавших

В пожаре на железнодорожной станции в немецком городе Зигбург пострадали около 40 человек

Об этом сообщает Die Zeit.

Сообщается, что 10 пострадавших находятся в критическом состоянии. Огонь перекинулся на восемь ближайших домов.

Причина возникновения пожара пока неизвестна. Предполагается, что огонь мог начаться из-за искры, вылетевшей из-под поезда. На данный момент на месте происшествия работают спасатели. Железнодорожный маршрут Кельн-Франкфурт временно перекрыт, сроки восстановления работы линии неизвестны.

Ранее сообщалось, что в Германии июль 2018 года побил температурный рекорд и стал самым жарким месяцем в стране с 1881 года. Во многих районах страны температура превышала показатели в +35 градусов.

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