В ЕС будут бороться с практикой продажи гражданства

7 августа, 2018, 10:56

В сентябре 2018 года Еврокомиссия планирует обнародовать новые правила предоставления гражданства странами-членами ЕС

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова, передает "Европейская правда".

Такие меры обусловлены практикой получения гражданства стран ЕС за вложения денег в экономику или покупку дорогостоящей недвижимости.

"Еврокомиссия следит за развитием ситуации с так называемыми "золотыми паспортами" с большим беспокойством", - отметила Юрова.

По словам еврокомиссара, в последние годы возросло количество случаев предоставления таким путем гражданства странами ЕС значительно возросла. В отчете речь идет о Кипре, Мальте и Греции, которые выдают много долгосрочных разрешений на проживание (так называемые "золотые визы") или полноценное гражданство лицам с Китая или бывших республик СССР.

"Мы не хотим никаких троянских коней в Евросоюзе. Некоторые страны-члены должны прилагать большие усилия, чтобы их гражданство не получали преступники, которые могут навредить безопасности Европы или отмывать деньги", - добавила Юрова.

С 2013 года кипрское гражданство предоставляется лицам, которые вложили не менее 2 млн евро в недвижимость или 2,5 млн евро в государственные ценные бумаги или кипрские компании. При кандидат на получение кипрского паспорта не должен сдавать никаких языковых тестов или постоянно проживать на острове.