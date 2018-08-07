В ЕС будут бороться с практикой продажи гражданства
Об этом заявила еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова, передает "Европейская правда".
Такие меры обусловлены практикой получения гражданства стран ЕС за вложения денег в экономику или покупку дорогостоящей недвижимости.
"Еврокомиссия следит за развитием ситуации с так называемыми "золотыми паспортами" с большим беспокойством", - отметила Юрова.
По словам еврокомиссара, в последние годы возросло количество случаев предоставления таким путем гражданства странами ЕС значительно возросла. В отчете речь идет о Кипре, Мальте и Греции, которые выдают много долгосрочных разрешений на проживание (так называемые "золотые визы") или полноценное гражданство лицам с Китая или бывших республик СССР.
"Мы не хотим никаких троянских коней в Евросоюзе. Некоторые страны-члены должны прилагать большие усилия, чтобы их гражданство не получали преступники, которые могут навредить безопасности Европы или отмывать деньги", - добавила Юрова.
С 2013 года кипрское гражданство предоставляется лицам, которые вложили не менее 2 млн евро в недвижимость или 2,5 млн евро в государственные ценные бумаги или кипрские компании. При кандидат на получение кипрского паспорта не должен сдавать никаких языковых тестов или постоянно проживать на острове.
Читайте также
-
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-
Читайте также
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-