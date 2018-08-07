В деле о нападении на Гандзюк второй подозреваемый: появилось фото
7 августа, 2018, 12:16
В деле о покушении на убийство управляющего делами Херсонского городского совета Екатерины Гандзюк есть еще один подозреваемый
Об этом во время брифинга заявил глава Национальной полиции Сергей Князев, сообщает Еспресо.TV.
В частности, полиция получила материалы по подозрению конкретного лица и сейчас проводит оперативные мероприятия, чтобы найти этого человека.
Более того, правоохранители просят СМИ и граждан помочь идентифицировать преступника, поэтому разместили его фотографии.
"Именно этот гражданин, по версии следствия, имеет отношение к указанному правонарушению. Поэтому мы просим у общественности помощи в установлении его личности", - подчеркнул Князев.
- Напомним, утром 31 июля Екатерина Гандзюк вышла из подъезда. Из кустов ей вышел навстречу человек и облил жидкостью (по предварительным выводам - кислотой). После этого женщину с ожогами доставили в больницу. По словам врача-анестезиолога, состояние пациентки тяжелое, но стабильное. Более 30% тела женщины покрыты ожогами.
- Сначала дело квалифицировали по статье "Хулиганство", впоследствии изменили ее на "Умышленные тяжкие телесные повреждения совершенные с целью запугивания потерпевшего".
- 2 августа Екатерину Гандзюк доставили на лечение в Киев. Столичные врачи рассказали, что ожоги тела активистки и сотрудницы городского совета Херсона составляют 40%.
- Журналисты опубликовали фоторобот возможного нападающего. По информации относительно его местонахождения предлагают 100 тыс грн.
- 3 августа полиция задержала подозреваемого в нападении на Гандзюк.
- 6 августа подозреваемому должны выбирать меру пресечения, однако не сделали этого, защитник Новикова не появился.
- Впоследствии Новикову выбрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
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