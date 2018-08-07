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В деле о нападении на Гандзюк второй подозреваемый: появилось фото

В деле о покушении на убийство управляющего делами Херсонского городского совета Екатерины Гандзюк есть еще один подозреваемый

Об этом во время брифинга заявил глава Национальной полиции Сергей Князев, сообщает  Еспресо.TV.

В частности, полиция получила материалы по подозрению конкретного лица и сейчас проводит оперативные мероприятия, чтобы найти этого человека.

Более того, правоохранители просят СМИ и граждан помочь идентифицировать преступника, поэтому разместили его фотографии.

"Именно этот гражданин, по версии следствия, имеет отношение к указанному правонарушению. Поэтому мы просим у общественности помощи в установлении его личности", - подчеркнул Князев.

  • Напомним, утром 31 июля Екатерина Гандзюк вышла из подъезда. Из кустов ей вышел навстречу человек и облил жидкостью (по предварительным выводам - ​​кислотой). После этого женщину с ожогами доставили в больницу. По словам врача-анестезиолога, состояние пациентки тяжелое, но стабильное. Более 30% тела женщины покрыты ожогами.
  • Сначала дело квалифицировали по статье "Хулиганство", впоследствии изменили ее на "Умышленные тяжкие телесные повреждения совершенные с целью запугивания потерпевшего".
  • 2 августа Екатерину Гандзюк доставили на лечение в Киев. Столичные врачи рассказали, что ожоги тела активистки и сотрудницы городского совета Херсона составляют 40%.
  • Журналисты опубликовали фоторобот возможного нападающего. По информации относительно его местонахождения предлагают 100 тыс грн.
  • 3 августа полиция задержала подозреваемого в нападении на Гандзюк.
  • 6 августа подозреваемому должны выбирать меру пресечения, однако не сделали этого, защитник Новикова не появился.
  • Впоследствии Новикову выбрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
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