В деле о нападении на Гандзюк второй подозреваемый: появилось фото

7 августа, 2018, 12:16

В деле о покушении на убийство управляющего делами Херсонского городского совета Екатерины Гандзюк есть еще один подозреваемый

Об этом во время брифинга заявил глава Национальной полиции Сергей Князев, сообщает Еспресо.TV.

В частности, полиция получила материалы по подозрению конкретного лица и сейчас проводит оперативные мероприятия, чтобы найти этого человека.

Более того, правоохранители просят СМИ и граждан помочь идентифицировать преступника, поэтому разместили его фотографии.

"Именно этот гражданин, по версии следствия, имеет отношение к указанному правонарушению. Поэтому мы просим у общественности помощи в установлении его личности", - подчеркнул Князев.