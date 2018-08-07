В Беларуси задержали еще четырех журналистов в "деле БелТа"
Об этом сообщает Радио Свобода.
По информации издания, задержаны журналисты TUT.BY Дмитрий Бобрик, Ульяна Бабаед и Анна Ермачонок, а также журналист издания "БелаПАН" Андрей Середа.
Середу задержали в офисе издания, в котором он работал, после чего увезли на допрос.
Также белорусские правоохранители провели обыск дома у Ульяны Бабаед, и изъяли ее технику. Саму журналистку арестовали на трое суток.
Ранее, после обысков в бизнес-центр Omega Tower в Минске, где находится офис крупнейшего новостного портала Беларуси TUT.BY задержали трех человек. Главного редактора TUT.BY Марину Золотову, редактора Анну Калтыгину, а также журналиста БелаПАН Татьяну Коровенкову.
В Следственном комитете заявили о возбуждении уголовного дела по статье по ч. 2 ст. 349 УК Беларуси (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный по иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда).
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