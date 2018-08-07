Украинские чиновники переводили Манафорту миллионы долларов со счетов на Кипре, - экс-партнер лоббиста

7 августа, 2018, 08:21

Украинские клиенты переводили на счета политтехнолога Пола Манафорта миллионы долларов за его консультации во время выборов в стране

Об этом во время дачи показаний в суде заявил бывший партнер Манафорта Год Гейтс, сообщает The Washington Post.

Прокурор Грег Андрес начал допрашивать мужчину о его работе с Манафортом во время парламентских выборов в Украине, начиная с 2007 года.

В частности, Гейтсу было предложено рассмотреть несколько электронных писем между Манафором и политическими чиновниками и бизнесменами Украины, которые также были представлены для присяжных.

Гейтс подтвердил, что украинские чиновники заплатили Манафорту миллионы долларов за политическую работу, переводя деньги из своих компаний на Кипре на незарегистрированный иностранный банковский счет Манафорта на Кипре. После этого Манафорт переводил деньги с того счета в США.