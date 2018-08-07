Украинские чиновники переводили Манафорту миллионы долларов со счетов на Кипре, - экс-партнер лоббиста
Об этом во время дачи показаний в суде заявил бывший партнер Манафорта Год Гейтс, сообщает The Washington Post.
Прокурор Грег Андрес начал допрашивать мужчину о его работе с Манафортом во время парламентских выборов в Украине, начиная с 2007 года.
В частности, Гейтсу было предложено рассмотреть несколько электронных писем между Манафором и политическими чиновниками и бизнесменами Украины, которые также были представлены для присяжных.
Гейтс подтвердил, что украинские чиновники заплатили Манафорту миллионы долларов за политическую работу, переводя деньги из своих компаний на Кипре на незарегистрированный иностранный банковский счет Манафорта на Кипре. После этого Манафорт переводил деньги с того счета в США.
- Как сообщалось, спецпрокурор США Роберт Мюллер обнародовал список из более 500 вещественных доказательств, которые обвинение может использовать против Пола Манафорта в суде.
- Манафорт потребовал изъять из дела его фотографии с Виктором Януковичем, сделанные во время визита в Украину.
- Следственная группа Мюллера представила более 300 документов, которые раскрывают детали сотрудничества Манафорта с Партией регионов и Оппозиционным блоком.
- Спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил, что Манафорт получил за работу политического консультанта в Украине более $60 млн.
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