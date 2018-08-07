Украинская телевизионная ассоциация начала рассмотрение правил на рынке телерекламы

7 августа, 2018, 14:54

Украинская телевизионная ассоциация начала свою работу с рассмотрения правил на рынке продаж телерекламы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На прошлой неделе состоялось заседание рабочей группы по вопросам рекламы в рамках "Украинской телевизионной ассоциации". Рабочую группу возглавил председатель правления "УТА" Николай Типусяк. В ее состав вошли представители телеканалов-учредителей ассоциации: Евгений Витошкин (Прямой), Ирина Марандич (Прямой), Елена Мищук (Прямой), Лада Соболь (Еспресо), Вера Ельчик (Солнце), Алексей Стрельцов (XSport), Светлана Яковенко (XSport), Алиме Абиева (ATR), Элеонора Бекирова (ATR).

Во время встречи участники обсудили ситуацию на рынке продаж телевизионной рекламы, обменялись мнениями и договорились инициировать процесс создания ровных, конкуретних правил по продаже рекламы.

Следующая встреча рабочей группы "Украинской телевизионной ассоциации" состоится уже на этой неделе. К работе планируют присоединиться представители телеканалов "112", "NewsOne" и "EU Music".