Украина, Латвия, Литва и Польша призвали РФ прекратить ползучую аннексию регионов Грузии

7 августа, 2018, 16:08

Украина, Латвия, Литва и Польша подтвердили неизменную поддержку независимости и территориальной целостности Грузии в рамках ее международно признанных границ в 10-ю годовщину российской военной агрессии против этой страны

Об этом говорится в совместном заявлении четырех стран.

Заявление напоминает о том, что 10 лет назад лидеры четырех стран прибыли в Грузию, чтобы выразить поддержку ее народу перед лицом российской агрессии. Во время своей поездки лидеры делали остановку в Крыму, что сегодня невозможно, потому что Россия оккупировала полуостров.

"Наша приверженность ценностям свободы, демократии и верховенства права, а также наше уважение к правам каждого человека и суверенному выбору каждой страны так же твердо, как и десять лет назад. Мы повторяем, что все государства, включая Грузию, имеют право свободно определять свою внешнюю политику и союзы", - говорится в заявлении.

Украина, Латвия, Литва и Польша напоминают, что через десять лет после военной агрессии Россия до сих пор не выполнила своих обязательств в отношении Грузии, как это было согласовано в рамках соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.

"Грузинские регионы Абхазии и Цхинвали/Южной Осетии все еще де-факто оккупированы Россией, а ползучая аннексия этих регионов продолжается. Устанавливаются ограждения, обозначающие так называемые границы, и препятствующие передвижению грузинского народа в их стране. Мы осуждаем эти усилия и никогда не признаем их последствия" - говорится в заявлении.

"Мы продолжаем призывать Россию отменить нелегальное признание так называемой независимости грузинских Абхазии и Цхинвали/регионов Южной Осетии, чтобы полностью воплотить в жизнь соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года", - отмечается в документе.