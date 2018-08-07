Ученые выяснили, какое животное на Земле взрослеет быстрее всех
Материал опубликован в журнале Current Biology.
"Мы давно предполагали, что некоторые популяции этих рыбок могут расти быстро в определенных условиях. Но мы даже и подумать не могли, что столь быстрое взросление было не исключением, а нормой для них", - рассказывает Мартин Райчард из Института биологии позвоночных Чешской академии наук в Брно.
Скорость роста и взросления многих видов млекопитающих, птиц и других животных сильно различается. Например, слоны, касатки и человеческие дети взрослеют очень медленно, тратя на это более десяти лет, тогда как кролики, куры или утки растут довольно быстро.
Эти различия обусловлены несколькими биологическими и экологическими факторами. В частности, нестабильная среда будет способствовать выживанию и распространению животных, достигающих половой зрелости очень быстро, а их родственников, чей медленный жизненный цикл не позволяет приспосабливаться к новым условиям, будет уничтожать.
Мальки подопытных рыбок достигли половой зрелости всего за две недели. За это время их масса выросла в несколько сотен раз, а длина - примерно в десять раз.
Райчард и его коллеги открыли самый экстремальный пример подобного рода, наблюдая за жизненным циклом рыбок Nothobranchius furzeri. Эти небольшие позвоночные проводят значительную часть жизни в виде икринок, в почве дна пересыхающих озер, где жили их родители.
Когда начинается сезон дождей и в саваннах снова появляются озера, высохшие икринки "воскресают" и рыбки начинают быстро расти. Ранее считалось, что они достигают половой зрелости примерно через два-три месяца после вылупливания.
Так же быстро они умирают, крайне редко доживая до шести-семи месяцев. Быстрота характер роста и смерти этих рыбок давно привлекает генетиков и других специалистов, изучающих молекулярные механизмы старения.
- Ученые постоянно изучают животных в поисках решения человеческих проблем. Так, пещерные рыбки могут помочь людям экономить время на сне: слепые тетри Astyanax mexicanus - рыбки из пещер Мексики и юга США - спят всего по 2 часа в сутки, и при этом могут жить до 30 лет. Ученые изучают их, чтобы понять механизмы сна у людей, и, возможно, заставить нас высыпаться за меньшее время.
- А с помощью грызунов ученые хотят обмануть смерть: голые землекопы живут необычно долго для млекопитающих своего размера, почти не чувствуют боли, устойчивые к раку, а также способны задерживать дыхание на 18 минут, поэтому давно привлекают внимание ученых, работающих над загадкой старения.
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