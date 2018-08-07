Ученые выяснили, какое животное на Земле взрослеет быстрее всех

7 августа, 2018, 18:02

Детство и юность африканских рыбок-килли оказались самыми короткими на Земле - половой зрелости они достигают через две недели после рождения

Материал опубликован в журнале Current Biology.

"Мы давно предполагали, что некоторые популяции этих рыбок могут расти быстро в определенных условиях. Но мы даже и подумать не могли, что столь быстрое взросление было не исключением, а нормой для них", - рассказывает Мартин Райчард из Института биологии позвоночных Чешской академии наук в Брно.

Скорость роста и взросления многих видов млекопитающих, птиц и других животных сильно различается. Например, слоны, касатки и человеческие дети взрослеют очень медленно, тратя на это более десяти лет, тогда как кролики, куры или утки растут довольно быстро.

Эти различия обусловлены несколькими биологическими и экологическими факторами. В частности, нестабильная среда будет способствовать выживанию и распространению животных, достигающих половой зрелости очень быстро, а их родственников, чей медленный жизненный цикл не позволяет приспосабливаться к новым условиям, будет уничтожать.

Мальки подопытных рыбок достигли половой зрелости всего за две недели. За это время их масса выросла в несколько сотен раз, а длина - примерно в десять раз.

Райчард и его коллеги открыли самый экстремальный пример подобного рода, наблюдая за жизненным циклом рыбок Nothobranchius furzeri. Эти небольшие позвоночные проводят значительную часть жизни в виде икринок, в почве дна пересыхающих озер, где жили их родители.

Когда начинается сезон дождей и в саваннах снова появляются озера, высохшие икринки "воскресают" и рыбки начинают быстро расти. Ранее считалось, что они достигают половой зрелости примерно через два-три месяца после вылупливания.

Так же быстро они умирают, крайне редко доживая до шести-семи месяцев. Быстрота характер роста и смерти этих рыбок давно привлекает генетиков и других специалистов, изучающих молекулярные механизмы старения.