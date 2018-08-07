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Тренер Бэллью рассказал, кто превратил Усика на супермена


фото: K2 Promotions
Тренер британца Тони Бэллью объяснил, почему Александр Усик выглядел в поединке с россиянином Муратом Гассиевым суперменом

Об этом сообщает IFL TV.

По словам тренера боксера из Великобритании Дэвида Колдуэлла, Гассиев позволил Усику делать в ринге все, что ему заблагорассудится.

"Гассиев был соперником с таким стилем, на фоне которого Усик засиял. Нужно это запомнить и принять к сведению. Усик - феноменальный, не поймите меня неправильно, но Гассиев дал ему возможность выглядеть суперменом, бойцом, которого невозможно победить. Но это не так. Александр очень-очень хороший, но его можно победить. Он пропускает удары", - сказал Колдуэлл.

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