Тренер Бэллью рассказал, кто превратил Усика на супермена

7 августа, 2018, 12:54

Тренер британца Тони Бэллью объяснил, почему Александр Усик выглядел в поединке с россиянином Муратом Гассиевым суперменом

Об этом сообщает IFL TV.

По словам тренера боксера из Великобритании Дэвида Колдуэлла, Гассиев позволил Усику делать в ринге все, что ему заблагорассудится.

"Гассиев был соперником с таким стилем, на фоне которого Усик засиял. Нужно это запомнить и принять к сведению. Усик - феноменальный, не поймите меня неправильно, но Гассиев дал ему возможность выглядеть суперменом, бойцом, которого невозможно победить. Но это не так. Александр очень-очень хороший, но его можно победить. Он пропускает удары", - сказал Колдуэлл.