Тренер Бэллью рассказал, кто превратил Усика на супермена
7 августа, 2018, 12:54
Тренер британца Тони Бэллью объяснил, почему Александр Усик выглядел в поединке с россиянином Муратом Гассиевым суперменом
Об этом сообщает IFL TV.
По словам тренера боксера из Великобритании Дэвида Колдуэлла, Гассиев позволил Усику делать в ринге все, что ему заблагорассудится.
"Гассиев был соперником с таким стилем, на фоне которого Усик засиял. Нужно это запомнить и принять к сведению. Усик - феноменальный, не поймите меня неправильно, но Гассиев дал ему возможность выглядеть суперменом, бойцом, которого невозможно победить. Но это не так. Александр очень-очень хороший, но его можно победить. Он пропускает удары", - сказал Колдуэлл.
- Александр Усик 21 июля в Москве уверенно победил Мурата Гассиева за очками и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.
- Промоутер Тони Бэллью - Эдди Хирн заявил, что бой британца против Александра Усика может состояться 10 ноября.
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