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Трамп: Введены самые жесткие санкции, одновременно вести бизнес с США и Ираном будет невозможно

США наложили на Иран жесткие санкции в истории, чтобы достичь "мира во всем мире"

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

"Санкции в отношении Ирана официально введены. Это самые жесткие санкции, введенные когда-либо. В ноябре они поднимаются на еще один уровень. Каждый, кто ведет бизнес с Ираном, не будет проводить бизнес с Соединенными Штатами. Я прошу мира во всем мире, не менее ! " - написал американский лидер.

С 7 августа 2018 возобновляются американские санкции против автомобильной индустрии Ирана, торговли золотом и драгоценными металлами, а также операций, связанных с иранским риалом.

Другие санкции, связанные с разработкой ядерного оружия, будут восстановлены 5 ноября 2018. К ним относятся санкции в отношении иранского энергетического сектора, в том числе связанные с нефтью, а также операций иностранных финансовых учреждений с Центральным банком Ирана.

  • Евросоюз уже заявил, что продолжит сотрудничество с Тегераном и будет блокировать действие американских санкций против европейских компаний, работающих с Ираном.
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