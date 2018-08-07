Трамп: Введены самые жесткие санкции, одновременно вести бизнес с США и Ираном будет невозможно

7 августа, 2018, 13:21

США наложили на Иран жесткие санкции в истории, чтобы достичь "мира во всем мире"

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

"Санкции в отношении Ирана официально введены. Это самые жесткие санкции, введенные когда-либо. В ноябре они поднимаются на еще один уровень. Каждый, кто ведет бизнес с Ираном, не будет проводить бизнес с Соединенными Штатами. Я прошу мира во всем мире, не менее ! " - написал американский лидер.

The Iran sanctions have officially been cast. These are the most biting sanctions ever imposed, and in November they ratchet up to yet another level. Anyone doing business with Iran will NOT be doing business with the United States. I am asking for WORLD PEACE, nothing less! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 августа 2018 г.

С 7 августа 2018 возобновляются американские санкции против автомобильной индустрии Ирана, торговли золотом и драгоценными металлами, а также операций, связанных с иранским риалом.

Другие санкции, связанные с разработкой ядерного оружия, будут восстановлены 5 ноября 2018. К ним относятся санкции в отношении иранского энергетического сектора, в том числе связанные с нефтью, а также операций иностранных финансовых учреждений с Центральным банком Ирана.