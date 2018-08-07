Синоптик рассказала, когда в Украину придет настоящая жара

7 августа, 2018, 10:23

В ближайшие дни в Украине будет сухая теплая погода, а с начала следующей недели температура воздуха вырастет выше +30°C

Об этом в эфире Еспресо.TV сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Завтра в Украине погоду будет определять антициклон, поэтому существенные осадки маловероятны, практически нигде не будет дождей, температура будет колебаться в пределах +25...+29°C, на юге, на крайнем западе и на юго-востоке до +30°C и выше", - сказала госпожа Диденко.

Температура в пределах +25...+30°C продлится до конца недели. С начала следующей недели температура повысится почти везде +30°C, но на крайнем западе температура наоборот немного снизится.

"В Киеве погода пока что остается достаточно комфортной, температура в пределах +25...+28°C или +26...+29°C, существенные осадки маловероятны, до конца недели будет преобладать сухая теплая или очень теплая погода. В начале следующей недели жара усилится", - добавила метеоролог.